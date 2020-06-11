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Глава НБУ назвал причины снижения курса доллара

Новости » Экономика     11.06.2020 - 14:24
Глава НБУ назвал причины снижения курса доллара
Фото: Яков Смолий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара падает из-за падения спроса на валюту

В настоящее время ситуация на валютном рынке Украины остается благоприятной. С начала апреля предложение валюты на межбанковском рынке превышает спрос.

Об этом на брифинге сказал председатель НБУ Яков Смолий.

По его словам, объемы импорта почти по всем категориям товаров остаются меньшими, чем в докризисный уровень, в то же время экспорт сокращается менее существенно.

"Вследствие этого гривна укрепилась, а Национальный банк, пользуясь благоприятной ситуацией, с начала апреля выкупил в международные резервы около 1,8 млрд долларов", - сказал он.

Таким образом, НБУ уже вышел на чистую покупку валюты с начала года, компенсировав затраты валюты из международных резервов, сделанные во время повышенного спроса на валюту в марте, добавил глава НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение недели 1-5 июня 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 410,7 млн долларов.

В результате впервые с марта наблюдается положительное сальдо валютных операций НБУ на межбанке. С начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 347,5 млн долларов.

Согласно прогнозу аналитиков, курс гривны на этой неделе может достичь уровня 26,5 грн/доллар и продолжить движение в сторону 26 грн/доллар.

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Автор: Александр Белоус

Теги Курс доллара Новости Украины Национальный банк УкраиныКурс доллараКурс гривны
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