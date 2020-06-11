Межбанк открылся ростом курса доллара

Доллар подорожал на 1 копейку
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 11 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 26,61 гривен за доллар, курс в покупке до 26,59 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 30,24 гривен за евро.
Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,5900 - 26,6000 грн/доллар, евро 30,2248 - 30,2449 грн/евро, российский рубль 0,3847 - 0,3852 грн/рубль.
|
Валюта
|
Bid
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Offer
|
USD/UAH
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26,5900
|
26,6100
|
EUR/UAH
|
30,2248
|
30,2449
|
RUB/UAH
|
0,3847
|
0,3852
Торги по доллару на межбанке 10 июня 2020 года закрылись в диапазоне 26,5750 - 26,6000 грн/доллар, евро 30,2447 - 30,2674 грн/евро, российский рубль 0,3878 - 0,3883 грн/рубль.
Национальный банк Украины (НБУ) на 11 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,63 гривен за доллар.
Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Как сообщало РБК-Украина, в рамках программы Stand-By Международный валютный фонд может выделить Украины четыре транша общим объемом 5 млрд долларов.
Все деньги будут направлены на финансирование дефицита государственного бюджета.
Согласно прогнозу аналитиков, курс гривны на этой неделе может достигнуть уровня 26,5 грн/доллар и продолжить движение в сторону 26 грн/доллар.
Автор: Александр Белоус