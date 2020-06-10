НБУ снизил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 1 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,63 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 11 июня установлен на таком уровне: 26,6367 гривен за 1 доллар (-0,0045 грн). При этом курс доллара на 10 июня составляет 26,6412 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 10 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 26,65 гривен за доллар, курс в покупке до 26,63 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 30,25 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 10 июня справочный курс на уровне 26,64 грн/доллар, не изменив его по сравнению с 9 июня (26,64 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 10 июня 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 26,75 гривен за доллар. Курс евро вырос на 14 копеек до 30,11 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,53 (26,49 - 9 июня), продажи - 26,75 (26,72 - 9 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,73 (29,60 - 9 июня), продажи - 30,25 (30,11 - 9 июня) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,41 (3,41 - 9 июня), продажи 3,88 (3,88 - 9 июня) грн за 10 рублей.

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Автор: Александр Белоус