Межбанк открылся ростом курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 1 копейку

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 11 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 26,61 гривен за доллар, курс в покупке до 26,59 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 30,24 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,5900 - 26,6000 грн/доллар, евро 30,2248 - 30,2449 грн/евро, российский рубль 0,3847 - 0,3852 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,5900 26,6100 EUR/UAH 30,2248 30,2449 RUB/UAH 0,3847 0,3852

Торги по доллару на межбанке 10 июня 2020 года закрылись в диапазоне 26,5750 - 26,6000 грн/доллар, евро 30,2447 - 30,2674 грн/евро, российский рубль 0,3878 - 0,3883 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,63 гривен за доллар.

Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как сообщало РБК-Украина, в рамках программы Stand-By Международный валютный фонд может выделить Украины четыре транша общим объемом 5 млрд долларов.

Все деньги будут направлены на финансирование дефицита государственного бюджета.

Согласно прогнозу аналитиков, курс гривны на этой неделе может достигнуть уровня 26,5 грн/доллар и продолжить движение в сторону 26 грн/доллар.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Александр Белоус