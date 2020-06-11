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Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Новини » Економіка     11.06.2020 - 10:46
Міжбанк відкрився зростанням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 11 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 26,61 гривень за долар, курс купівлі до 26,59 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 30,24 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару в діапазоні 26,5900 - 26,6000 грн/долар, євро 30,2248 - 30,2449 грн/євро, російський рубль 0,3847 - 0,3852 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,5900

26,6100

EUR/UAH

30,2248

30,2449

RUB/UAH

0,3847

0,3852

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Торги по долару на міжбанку 10 червня 2020 року закрилися в діапазоні 26,5750 - 26,6000 грн/долар, євро 30,2447 - 30,2674 грн/євро, російський рубль 0,3878 - 0,3883 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 11 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,63 гривень за долар.

Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Як повідомляло РБК-Україна, в рамках програми Stand-By Міжнародний валютний фонд може виділити України чотири транші загальним обсягом 5 млрд доларів.

Всі гроші будуть спрямовані на фінансування дефіциту державного бюджету.

Згідно з прогнозом аналітиків, курс гривні на цьому тижні може досягти рівня 26,5 грн/долар і продовжити рух у бік 26 грн/долар.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Курс долара Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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