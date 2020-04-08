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Межбанк открылся ростом курса доллара

Новости » Экономика     08.04.2020 - 10:36
Межбанк открылся ростом курса доллара
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал еще на 5 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 8 апреля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 27,13 гривен за доллар, курс в покупке до 27,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 29,44 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,1000 - 27,1300 грн/доллар, евро 29,4089 - 29,4414 грн/евро, российский рубль 0,3575 - 0,3580 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,1000

27,1300

EUR/UAH

29,4089

29,4414

RUB/UAH

0,3575

0,3580

Межбанк открылся ростом курса доллара

Напомним, 7 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,0300 - 27,0800 грн/доллар, евро 29,4951 - 29,5496 грн/евро, российский рубль 0,3579 - 0,3588 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,09 гривен за доллар, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 8 апреля установлен на таком уровне: 27,0996 гривен за 1 доллар (-0,1369 грн). При этом курс доллара на 7 апреля составляет 27,2365 гривен за 1 доллар.

Напомним, Национальный банк Украины во вторник, 7 апреля, снова вышел с интервенциями на межбанковский валютный рынок и купил 142 млн долларов. После смены тренда НБУ уже выкупил в резервы 576 млн долларов.

В то же время, Национальный банк Украины (НБУ) течение марта 2020 года потратил на поддержку курса национальной валюты почти 2,2 млрд долларов.

НБУ на 8 апреля снизил официальный курс доллара НБУ покупает валюту на межбанке вторую неделю подряд
Темы: Курс доллара
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