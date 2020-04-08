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Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Новини » Економіка     08.04.2020 - 10:36
Міжбанк відкрився зростанням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав ще на 5 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 8 квітня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 27,13 гривень за долар, курс купівлі до 27,10 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1щ копійок до 29,44 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,1000 - 27,1300 грн/долар, євро 29,4089 - 29,4414 грн/євро, російський рубль 0,3575 - 0,3580 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,1000

27,1300

EUR/UAH

29,4089

29,4414

RUB/UAH

0,3575

0,3580

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Нагадаємо, 7 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0300 - 27,0800 грн/долар, євро 29,4951 - 29,5496 грн/євро, російський рубль 0,3579 - 0,3588 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 8 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,09 гривень за долар, що на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 8 квітня встановлено на такому рівні: 27,0996 гривень за 1 долар (-0,1369 грн). При цьому курс долара на 7 квітня становить 27,2365 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, Національний банк України у вівторок, 7 квітня, знову вийшов з інтервенціями на міжбанківський валютний ринок і купив 142 млн доларів. Після зміни тренда НБУ вже викупив у резерви 576 млн доларів.

У той же час, Національний банк України (НБУ) протягом березня 2020 року витратив на підтримку курсу національної валюти майже 2,2 млрд доларів.

НБУ на 8 квітня знизив офіційний курс долара НБУ купує валюту на міжбанку другий тиждень поспіль
Теми: Курс долара
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