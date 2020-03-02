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Межбанк открылся ростом курса доллара

Новости » Финансы     02.03.2020 - 10:40
Межбанк открылся ростом курса доллара
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар поднялся выше уровня 24,70 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 2 марта 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 24,75 гривен за доллар, курс в покупке 24,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 38 копеек до 27,45 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,7300 - 24,7500 грн/доллар, евро 27,4230 - 27,4508 грн/евро, российский рубль 0,3730 - 0,3738 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,7300

24,7500

EUR/UAH

27,4230

27,4508

RUB/UAH

0,3730

0,3738

Межбанк открылся ростом курса доллара

Напомним, 28 февраля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,6400 - 24,6800 грн/доллар, евро 27,0300 - 27,0739 грн/евро, российский рубль 0,3665 - 0,3673 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 24,59 гривен за доллар, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 2 марта установлен на таком уровне: 24,5900 гривен за 1 доллар (+0,0290 грн). При этом курс доллара на 28 февраля составляет 24,5610 гривен за 1 доллар.

Аналитики прогнозируют рост курса доллара в течение недели. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,5/24,7 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 24-28 февраля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 81,00 млн долларов, что на 44 млн долларов меньше, чем неделей ранее. С начала года НБУ купил на межбанке валюты на 1082,00 млн долларов и продал на 295,00 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 787,00 млн долларов.

НБУ на 2 марта повысил официальный курс доллара На валютном рынке за последний месяц сменился тренд
Темы: Курс доллара
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