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Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Новини » Фінанси     02.03.2020 - 10:40
Міжбанк відкрився зростанням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар піднявся вище рівня 24,70 гривень

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 2 березня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 24,75 гривень за долар, курс купівлі 24,73 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 38 копійок до 27,45 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,7300 - 24,7500 грн/долар, євро 27,4230 - 27,4508 грн/євро, російський рубль 0,3730 - 0,3738 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,7300

24,7500

EUR/UAH

27,4230

27,4508

RUB/UAH

0,3730

0,3738

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Нагадаємо, 28 лютого 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,6400 - 24,6800 грн/долар, євро 27,0300 - 27,0739 грн/євро, російський рубль 0,3665 - 0,3673 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 2 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,59 гривень за долар, що на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 2 березня встановлено на такому рівні: 24,5900 гривень за 1 долар (+0,0290 грн). При цьому курс долара на 28 лютого становить 24,5610 гривень за 1 долар.

Аналітики прогнозують зростання курсу долара протягом тижня. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,5/24,7 грн.

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 24-28 лютого 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 81,00 млн доларів, що на 44 млн доларів менше, ніж тижнем раніше. З початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 1082,00 млн доларів і продав на 295,00 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 787,00 млн доларів.

НБУ на 2 березня підвищив офіційний курс долара На валютному ринку за останній місяць змінився тренд
Теми: Курс долара
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