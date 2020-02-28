НБУ повысил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 3 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 24,59 гривен за доллар, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 2 марта установлен на таком уровне: 24,5900 гривен за 1 доллар (+0,0290 грн). При этом курс доллара на 28 февраля составляет 24,5610 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 28 февраля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 6 копеек до 24,58 гривен за доллар, курс в покупке 24,56 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 18 копеек до 27,08 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 28 февраля справочный курс на уровне 24,58 грн/доллар, не изменив его по сравнению с 27 февраля (24,58 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 28 февраля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 24,58 гривен за доллар, курс евро вырос на 17 копеек до 27,06 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,36 (24,41 - 27 февраля), продажи - 24,58 (24,63 - 27 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,69 (26,54 - 27 февраля), продажи - 27,06 (26,89 - 27 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,44 (3,47 - 27 февраля), продажи 3,79 (3,82 - 27 февраля) грн за 10 рублей.