НБУ повысил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 8 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,52 гривен за доллар, что на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 20 февраля установлен на таком уровне: 24,5231 гривен за 1 доллар (+0,0800 грн). При этом курс доллара на 19 февраля составляет 24,4431 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 19 февраля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии курс в продаже вырос на 8 копеек до 24,53 гривен за доллар, курс в покупке до 24,51 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 26,50 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 19 февраля справочный курс на уровне 24,52 грн/доллар, повысив его по сравнению с 18 февраля (24,44 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 19 февраля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 6 копеек до 24,54 гривен за доллар, курс евро снизился на 3 копейки до 26,59 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,30 (24,27 - 18 февраля), продажи - 24,54 (24,48 - 18 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,24 (26,27 - 18 февраля), продажи - 26,59 (26,62 - 18 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,54 (3,54 - 18 февраля), продажи 3,88 (3,89 - 18 февраля) грн за 10 рублей.