Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара знову піднявся до рівня 24,50 гривень

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 20 лютого 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 24,50 гривень за долар, курс купівлі до 24,48 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 26,43 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,4800 - 24,5000 грн/долар, євро 26,4188 - 26,4379 грн/євро, російський рубль 0,3834 - 0,3839 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4800 24,5000 EUR/UAH 26,4188 26,4379 RUB/UAH 0,3834 0,3839

Нагадаємо, 19 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,4700 - 24,4900 грн/долар, євро 26,4011 - 26,4227 грн/євро, російський рубль 0,3842 - 0,3847 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 20 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,52 гривень за долар, що на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 20 лютого встановлено на такому рівні: 24,5231 гривень за 1 долар (+0,0800 грн). При цьому курс долара на 19 лютого складає 24,4431 гривень за 1 долар.

Як повідомляло РБК-Україна, експертна місія Міжнародного валютного фонду 20 лютого приступила до переговорів з владою України.

Нагадаємо, керівництво Національного банку України і представники економічного блоку Кабінету міністрів 17 лютого знову обговорювали виконання попередніх дій (prior actions) для прийняття нової програми співпраці з МВФ на рівні Ради директорів фонду.