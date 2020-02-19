Межбанк открылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 19 февраля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 8 копеек до 24,53 гривен за доллар, курс в покупке до 24,51 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 26,50 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,5100 - 24,5300 грн/доллар, евро 26,4830 - 26,5002 грн/евро, российский рубль 0,3847 - 0,3855 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,5100 24,5300 EUR/UAH 26,4830 26,5002 RUB/UAH 0,3847 0,3855

Напомним, 18 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,4400 - 24,4500 грн/доллар, евро 26,4147 - 26,4285 грн/евро, российский рубль 0,3837 - 0,3844 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,44 гривен за доллар, что немного ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 19 февраля установлен на таком уровне: 24,4431 гривен за 1 доллар (-0,0025 грн). При этом курс доллара на 18 февраля составляет 24,4456 гривен за 1 доллар.

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 18 февраля 2020 года привлекло в государственный бюджет 1,529 млрд грн, в то время как неделей ранее сумму была 9,199 млрд грн. Отметим, покупка нерезидентами гривневых ОВГЗ Украины была одной из главных причин укрепления курса гривны в 2019 году.

Напомним, вопросы долговой политики были одной из тем встречи, которую руководство Национального банка Украины и представители экономического блока Кабинета министров провели в понедельник, 17 февраля,