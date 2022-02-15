UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Межбанк открылся небольшим снижением курса доллара после скачка накануне

Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 15 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 1 копейку до 28,50 гривен за доллар, курс в покупке до 28,48 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 32,23 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 28,4800 - 28,5000 грн/доллар, евро 32,2165 - 32,2363 грн/евро, российский рубль 0,3711 - 0,3715 грн/рубль.

Напомним, 14 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,4950 - 28,5150 грн/доллар, евро 32,2534 - 32,2761 грн/евро, российский рубль 0,3719 - 0,3725 грн/рубль. Таким образом, курс доллара за один день вырос на 45 копеек.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,53 гривен за доллар. Курс вырос на 50 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

Аналитики прогнозируют, что в феврале 2022 года гривна может продолжить снижение при сохранении геополитических рисков. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 30,1-30,7 грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс евроКурс рубля