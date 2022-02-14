Курс доллара вырос на 50 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,53 гривен за доллар. Курс вырос на 50 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 15 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 28,5355 гривен за 1 доллар (+0,5009 грн). При этом курс доллара на 14 февраля составляет: 28,0346 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне растет второй день подряд.

Скриншот (bank.gov.ua)