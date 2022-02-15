Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара після стрибка напередодні

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 15 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 1 копійку до 28,50 гривень за долар, курс в покупці до 28,48 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 32,23 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Нагадаємо, 14 лютого торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,4950 - 28,5150 грн/долар, євро 32,2534 - 32,2761 грн/євро, російський рубль 0,3719 - 0,3725 грн/рубль. Таким чином, курс долара за один день зріс на 45 копійок .

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 28,4800 - 28,5000 грн/долар, євро 32,2165 - 32,2363 грн/євро, російський рубль 0,3711 - 0,3715 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 15 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,53 гривень за долар. Курс зріс на 50 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Прогноз

Аналітики прогнозують, що в лютому 2022 року гривня може продовжити зниження при збереженні геополітичних ризиків. До кінця місяця Долар може торгуватися в діапазоні 30,1 - 30,7 грн.