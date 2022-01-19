Межбанк открылся небольшим снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 19 января 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 1 копейку до 28,38 гривен за доллар, курс в покупке - 28,36 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 32,15 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 28,3600 - 28,3800 грн/доллар, евро 32,1318 - 32,1545 грн/евро, российский рубль 0,3692 - 0,3696 грн/рубль.
Напомним, 18 января торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,3700 - 28,3900 грн/доллар, евро 32,2453 - 32,2652 грн/евро, российский рубль 0,3703 - 0,3707 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс доллара вырос еще на 30 копеек и обновил годовой максимум. Национальный банк Украины (НБУ) на 19 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,41 гривен за доллар. Курс вырос на 29 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
Прогноз
По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/2,6 грн.