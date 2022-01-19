Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 19 січня 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 1 копійку до 28,38 гривень за долар, курс в покупці - 28,36 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 11 копійок до 32,15 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 28,3600 - 28,3800 грн/долар, євро 32,1318 - 32,1545 грн/євро, російський рубль 0,3692 - 0,3696 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара виріс ще на 30 копійок і оновив річний максимум. Національний банк України (НБУ) на 19 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,41 гривень за долар. Курс зріс на 29 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,4/2,6 грн.