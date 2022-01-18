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Курс доллара вырос еще на 30 копеек и обновил годовой максимум

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Украина, Вторник 18 января 2022 15:39
Курс доллара вырос еще на 30 копеек и обновил годовой максимум Фото: курс доллара вырос на 29 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,41 гривен за доллар. Курс вырос на 29 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 19 января 2022 года установлен на таком уровне: 28,4101 гривен за 1 доллар (+0,2881 грн). При этом курс доллара на 18 января составляет: 28,122 гривен за 1 доллар.

Курс доллара вырос еще на 30 копеек и обновил годовой максимум

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за год. Выше курс был только 5 января 2021 года - 28,431 гривен за доллар.

Курс доллара вырос еще на 30 копеек и обновил годовой максимум

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 18 января 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 10 копеек до 28,38 гривен за доллар, курс в покупке - 28,36 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 32,34 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/2,6 грн.

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