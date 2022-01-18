Курс доллара вырос еще на 30 копеек и обновил годовой максимум

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,41 гривен за доллар. Курс вырос на 29 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 19 января 2022 года установлен на таком уровне: 28,4101 гривен за 1 доллар (+0,2881 грн). При этом курс доллара на 18 января составляет: 28,122 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за год. Выше курс был только 5 января 2021 года - 28,431 гривен за доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)