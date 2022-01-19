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Межбанк открылся небольшим снижением курса доллара

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Украина, Среда 19 января 2022 10:27
Межбанк открылся небольшим снижением курса доллара Фото: курс доллара снизился на 1 копейку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 19 января 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 1 копейку до 28,38 гривен за доллар, курс в покупке - 28,36 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 32,15 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 28,3600 - 28,3800 грн/доллар, евро 32,1318 - 32,1545 грн/евро, российский рубль 0,3692 - 0,3696 грн/рубль.

Межбанк открылся небольшим снижением курса доллара

Напомним, 18 января торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,3700 - 28,3900 грн/доллар, евро 32,2453 - 32,2652 грн/евро, российский рубль 0,3703 - 0,3707 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара вырос еще на 30 копеек и обновил годовой максимум. Национальный банк Украины (НБУ) на 19 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,41 гривен за доллар. Курс вырос на 29 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/2,6 грн.

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