Межбанк открылся небольшим ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 3 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,28 гривен за доллар, курс в покупке до 27,26 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 30,80 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,2600 - 27,2800 грн/доллар, евро 30,7819 - 30,8045 грн/евро, российский рубль 0,3701 - 0,3705 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара обновил максимума с середины июля. Национальный банк Украины (НБУ) на 3 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,29 гривен за доллар. Курс вырос на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,8 грн.