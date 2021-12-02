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Курс доллара обновил максимума с середины июля

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Украина, Четверг 02 декабря 2021 16:35
Курс доллара обновил максимума с середины июля Фото: курс доллара вырос на 7 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,29 гривен за доллар. Курс вырос на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 3 декабря установлен на таком уровне: 27,2933 гривен за 1 доллар (+0,0637 грн). При этом курс доллара на 2 декабря составляет: 27,2296 гривен за 1 доллар.

Курс доллара обновил максимума с середины июля

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара поднялся до максимума с середины июля. Выше курс был только 15 июля 27,3047 гривен за доллар.

Курс доллара обновил максимума с середины июля

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 2 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,36 гривен за доллар, курс в покупке до 27,34 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 30,95 гривен за евро.

Однако затем курс доллара резко упал до уровня 27,25 гривен.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,8 грн.

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