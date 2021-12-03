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Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 3 грудня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,28 гривень за долар, курс в покупці до 27,26 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 11 копійок до 30,80 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,2600 - 27,2800 грн/долар, євро 30,7819 - 30,8045 грн/євро, російський рубль 0,3701-0,3705 грн/рубль.

Нагадаємо, 2 грудня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,2500 - 27,2700 грн/долар, євро 30,8960 - 30,9187 грн/євро, російський рубль 0,3697 - 0,3703 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара оновив максимуму з середини липня. Національний банк України (НБУ) на 3 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,29 гривень за долар. Курс зріс на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,6/27,8 грн.

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