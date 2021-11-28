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Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на неделю

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Украина, Воскресенье 28 ноября 2021 09:21
Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на неделю Фото: курс доллара на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 27,6/27,8 грн гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,8 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне значительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 2,1-2,2%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,44 до 27,03 грн (+2,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 26,55/26,57 до 27,12/27,14 грн (+2,1%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,46/26,67 до 27,00/27,23 грн (+2,1%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,8%.

Отметим, международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2026 года. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2021 году - 27,32 грн/доллар.

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