Межбанк открылся небольшим ростом курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар колеблется возле уровня 27,70

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 29 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 0,5 копейки до 27,735 гривен за доллар, курс в покупке до 27,64 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился с на 9 копейки до 32,45 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,6400 - 27,6700 грн/доллар, евро 32,5564 - 32,5858 грн/евро, российский рубль 0,3834 - 0,3839 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,7100 27,7350 EUR/UAH 32,5564 32,5858 RUB/UAH 0,3834 0,3839

Отметим, 28 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7100 - 27,7300 грн/доллар, евро 32,5121 - 32,5245 грн/евро, российский рубль 0,3816 - 0,3822 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,68 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль выступил против искусственной девальвации гривны, отметив, что курс регулируется рынком.

Согласно прогнозу группы ICU, на текущей неделе курс доллара продолжит колебаться и снова попытается преодолеть отметку 28 гривен.