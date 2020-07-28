Курс доллара возобновил рост на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 5 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 28 июля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 27,73 гривен за доллар, курс в покупке до 27,71 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 32,52 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7100 - 27,7300 грн/доллар, евро 32,5121 - 32,5245 грн/евро, российский рубль 0,3816 - 0,3822 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,7100 27,7300 EUR/UAH 32,5121 32,5245 RUB/UAH 0,3816 0,3822

Отметим, 27 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,6600 - 27,6800 грн/доллар, евро 32,5198 - 32,5406 грн/евро, российский рубль 0,3854 - 0,3860 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 28 июля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 14 копеек до 27,78 гривен за доллар. Курс евро снизился на 3 копейки до 32,52 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,51 (27,64 - 27 июля), продажи - 27,78 (27,92 - 27 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 31,94 (31,93 - 27 июля), продажи - 32,52 (32,55 - 27 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,50 (3,48 - 27 июля), продажи 3,94 (3,94 - 27 июля) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,68 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 29 июля установлен на таком уровне: 27,6851 гривен за 1 доллар (-0,072 грн). При этом курс доллара на 28 июля составляет 27,7571 гривен за 1 доллар.