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Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара

Київ, Середа 29 липня 2020 10:53
Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар коливається біля рівня 27,70

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 29 липня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 0,5 копійки до 27,735 гривень за долар, курс купівлі до 27,64 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 32,45 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,6400 - 27,6700 грн/долар, євро 32,5564 - 32,5858 грн/євро, російський рубль 0,3834 - 0,3839 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,7100

27,7350

EUR/UAH

32,5564

32,5858

RUB/UAH

0,3834

0,3839

Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара

Відзначимо, 28 липня, торги по долару закрилися в діапазоні 27,7100 - 27,7300 грн/долар, євро 32,5121 - 32,5245 грн/євро, російський рубль 0,3816 - 0,3822 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 29 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,68 гривень за долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступив проти штучної девальвації гривні, зазначивши, що курс регулюється ринком.

Згідно з прогнозом групи ICU, на поточному тижні курс долара продовжить коливатися і знову спробує подолати позначку 28 гривень.

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