Аналитик назвал условия для ослабления курса гривны на этой неделе

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Стабилизация на валютном рынке может оказаться кратковременной

На текущей неделе курс доллара продолжит колебаться и снова попытается преодолеть отметку 28 гривен. Обесцениванию гривны будут способствовать погашение гособлигаций и покупка валюты за эти средства.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

Как отметил аналитик, за прошедшую неделю НБУ продал почти 350 млн долларов в течение трех дней, чем остановил ослабление гривны.

"Стабилизация курса гривны может оказаться кратковременной, поскольку на этой неделе произойдут значительные выплаты по ОВГЗ и часть из этих средств будет направлена на валютный рынок", - считает эксперт.

По его словам, значительную роль будут играть и интервенции НБУ, поскольку из-за того, что не совпадают налоговые платежи с возмещением НДС, могут произойти очередные колебания курса на рынке, что потребуют вмешательства НБУ.

"Поэтому мы ожидаем, что курс продолжит колебаться и попытается преодолеть отметку в 28 грн/доллар в сторону ослабления гривны", - добавил он.

Как напомнил аналитик группы ICU, на минувшей неделе назначение нового главы НБУ не способствовало стабилизации курса гривны, а НБУ во вторник вернулся на рынок с интервенциями. Эти интервенции были усилены целым рядом новостей. В четверг НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%, несмотря на преобладающие ожидания ее снижения. А в дополнение к этому было подписано новое соглашение с ЕС о 1,2 млрд евро финансирования и успешно завершена вторая попытка размещения еврооблигаций на 2 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, курс доллара на открытии межбанка 28 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,67 гривен за доллар.

Напомним, Национальный банк Украины в течение недели 20-27 июля 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 347,80 млн долларов для поддержки курса гривны.