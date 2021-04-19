Межбанк открылся курсом доллара выше 28 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 19 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,01 гривен за доллар, курс в покупке до 27,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 33,55 гривен за евро.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,9900 - 28,0100 грн/доллар, евро 33,5320 - 33,5559 грн/евро, российский рубль 0,3676 - 0,3680 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,97 гривен за доллар. Курс вырос на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 19 апреля установлен на таком уровне: 27,9783 гривен за 1 доллар (+0,0191 грн). При этом курс доллара на 16 апреля составляет: 27,9592 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения в течение двух дней подряд.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн.