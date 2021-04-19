Міжбанк відкрився курсом долара вище 28 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 19 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,01 гривень за долар, курс купівлі до 27,99 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 33,55 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,9900 - 28,0100 грн/долар, євро 33,5320 - 33,5559 грн/євро, російський рубль 0,3676 - 0,3680 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 19 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,97 гривень за долар. Курс виріс на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 19 квітня встановлено на такому рівні: 27,9783 гривень за 1 долар (+0,0191 грн). При цьому курс долара на 16 квітня складає: 27,9592 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження протягом двох днів підряд.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,9/28,1 грн.