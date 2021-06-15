Курс доллара на межбанке снова поднялся выше 27 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 15 июня 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 11 копеек до 27,04 гривен за доллар, курс в покупке до 27,02 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 32,78 гривен за евро.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,0200 - 27,0400 грн/доллар, евро 32,7617 - 32,7860 грн/евро, российский рубль 0,3740 - 0,3745 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 26,92 гривен за доллар. Курс снизился на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 16 июня установлен на таком уровне: 26,9258 гривен за 1 доллар (-0,0699 грн). При этом курс доллара на 15 июня составляет: 26,9957 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума более чем за 11 месяцев. Ниже курс был только 2 июля 2020 года - 26,77 гривен за доллар.