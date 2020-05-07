Межбанк открылся дальнейшим снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 7 мая 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 26,86 гривен за доллар, курс в покупке до 26,83 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 29,02 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,8300 - 26,8600 грн/доллар, евро 28,9924 - м грн/евро, российский рубль 0,3621 - 0,3627 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,8300 26,8600 EUR/UAH 28,9924 29,0222 RUB/UAH 0,3621 0,3627

Напомним, 6 мая 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,8700 - 26,9000 грн/доллар, евро 29,0518 - 29,0842 грн/евро, российский рубль 0,3591 - 0,3596 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,93 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 7 мая установлен на таком уровне: 26,9323 гривен за 1 доллар (-0,0451 грн). При

Отметим, размер международных резервов Украины в течение апреля 2020 года увеличился на 3,1% (на 771,24 млн долларов) и на 1 мая составил 25 694,99 млн долларов.

Аналитики считают, что анонсированный правительством Украины выход из карантина не повлияет на курс гривны к доллару. Как сообщил РБК-Украина, Вадим Иосуб, аналитик Альпари, основными драйверами для рынка будет транш МВФ и активность Минфина на аукционах ОВГЗ.