Міжбанк відкрився подальшим зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 7 травня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 26,86 гривень за долар, курс купівлі до 26,83 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 29,02 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,8300 - 26,8600 грн/долар, євро 28,9924 - му грн/євро, російський рубль 0,3621 - 0,3627 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,8300 26,8600 EUR/UAH 28,9924 29,0222 RUB/UAH 0,3621 0,3627

Нагадаємо, 6 травня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,8700 - 26,9000 грн/долар, євро 29,0518 - 29,0842 грн/євро, російський рубль 0,3591 - 0,3596 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 7 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,93 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 7 травня встановлено на такому рівні: 26,9323 гривень за 1 долар (-0,0451 грн). При

Зазначимо, розмір міжнародних резервів України протягом квітня 2020 року збільшився на 3,1% (на 771,24 млн доларів) і на 1 травня склав 25 694,99 млн доларів.

Аналітики вважають, що анонсований урядом України вихід з карантину не вплине на курс гривні до долара. Як повідомив РБК-Україна, Вадим Іосуб, аналітик Альпарі, основними драйверами для ринку буде транш МВФ і активність Мінфіну на аукціонах ОВДП.