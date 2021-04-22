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Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 22 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 28,11 гривен за доллар, курс в покупке до 28,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 33,84 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 28,0900 - 28,1100 грн/доллар, евро 33,8231 - 33,8444 грн/евро, российский рубль 0,3673 - 0,3677 грн/рубль.

Напомним, 19 апреля торги по доллару закрылись в диапазоне: 28,0700 - 28,0900 грн/доллар, евро 33,7088 - 33,7360 грн/евро, российский рубль 0,3653 - 0,3658 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 28,05 гривен за доллар. Курс вырос на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 22 апреля установлен на таком уровне: 28,0576 гривен за 1 доллар (+0,0480 грн). При этом курс доллара на 21 апреля составляет: 28,0096 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара поднялся до максимума с начала февраля. Выше курс был только 3 февраля - 28,0589 гривен за доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн.

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