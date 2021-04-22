Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 22 квітня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 28,11 гривень за долар, курс в покупці до 28,09 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу виріс на 11 копійок до 33,84 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 28,0900 - 28,1100 грн/долар, євро 33,8231 - 33,8444 грн/євро, російський рубль 0,3673-0,3677 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 22 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,05 гривень за долар. Курс зріс на 5 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 22 квітня встановлено на такому рівні: 28,0576 гривень за 1 долар (+0,0480 грн). При цьому курс долара на 21 квітня становить: 28,0096 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара піднявся до максимуму з початку лютого. Вище курс був тільки 3 лютого - 28,0589 гривень за долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,0 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,9/28,1 грн.