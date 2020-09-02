Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар перевищив рівень 27,60 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 2 вересня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 4 копійки до 27,63 гривень за долар, курс купівлі до 27,61 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 25 копійок до 32,78 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,6100 - 27,6300 грн/долар, євро 32,7647 - 32,7857 грн/євро, російський рубль 0,3733 - 0,3738 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,6100 27,6300 EUR/UAH 32,7647 32,7857 RUB/UAH 0,3733 0,3738

Відзначимо, 1 вересня, торги по долару закрилися в діапазоні: 27,5750 - 27,5950 грн/долар, євро 33,0183 - 33,0394 грн/євро, російський рубль 0,3748 - 0,3754 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 2 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,60 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, НБУ за місяць поповнив резерви майже на півмільярда доларів. Національний банк України протягом серпня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 460,5 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти.

За прогнозом аналітик групи ICU, на валютному ринку на цьому тижні не очікується особливих змін. Курс гривні буде коливатися знову недалеко від рівня 27,5 грн/долар.