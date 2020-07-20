Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

Доллар поднялся до уровня 27,50 гривен после назначения нового главы НБУ
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 20 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 27,52 гривен за доллар, курс в покупке до 27,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 31,49 гривен за евро.
Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,4900 - 27,5200 грн/доллар, евро 31,4678 - 31,4993 грн/евро, российский рубль 0,3823 - 0,3828 грн/рубль.
|
Валюта
|
Bid
|
Offer
|
USD/UAH
|
27,4900
|
27,5200
|
EUR/UAH
|
31,4678
|
31,4993
|
RUB/UAH
|
0,3823
|
0,3828
Отметим, 16 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,4200 - 27,4500 грн/доллар, евро 31,3383 - 31,3825 грн/евро, российский рубль 0,3819 - 0,3825 грн/рубль.
Национальный банк Украины (НБУ) на 20 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,36 гривен за доллар, что на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Напомним, Верховная рада 16 июля назначила главой НБУ Кирилла Шевченко.
Национальный банк Украины в течение недели 13-17 июля 2020 года не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке впервые за последние два года.
Аналитики в течение ближайшей неделе ожидаю продолжение роста курса доллара к гривне.
Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,9 грн.