Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 14 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 8 копеек до 27,20 гривен за доллар, курс в покупке до 27,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 30,82 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,1850 - 27,2050 грн/доллар, евро 30,8060 - 30,8287 грн/евро, российский рубль 0,3819 - 0,3824 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,1850 27,2050 EUR/UAH 30,8060 30,8287 RUB/UAH 0,3819 0,3824

Отметим, 13 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,1000 - 27,1200 грн/доллар, евро 30,7693 - 30,7920 грн/евро, российский рубль 0,3831 - 0,3837 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,08 гривен за доллар, что на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, НБУ в течение недели 6 -10 июля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 92 млн долларов и не проводил интервенции по продаже валюты.

Курс на прошлой неделе опустился ниже 27 гривен за доллар. Стабилизация курса на прошлой неделе последовала за резким ростом, который наблюдался в начале июля в связи с отставкой главы НБУ Якова Смолия.