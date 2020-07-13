Курс доллара продолжил рост на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал еще на 8 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 13 июля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 8 копеек до 27,12 гривен за доллар, курс в покупке - 27,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 22 копейки до 30,79 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,1000 - 27,1200 грн/доллар, евро 30,7693 - 30,7920 грн/евро, российский рубль 0,3831 - 0,3837 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,1000 27,1200 EUR/UAH 30,7693 30,7920 RUB/UAH 0,3831 0,3837

Отметим, 10 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,0100 - 27,0400 грн/доллар, евро 30,5456 - 30,5768 грн/евро, российский рубль 0,3812 - 0,3818 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 13 июля 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 10 копеек до 27,16 гривен за доллар. Курс евро вырос на 14 копеек до 30,66 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,92 (26,84 - 10 июля), продажи - 27,16 (27,06 - 10 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 30,15 (30,02 - 10 июля), продажи - 30,66 (30,52 - 10 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,45 (3,43 - 10 июля), продажи 3,86 (3,85 - 10 июля) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,08 гривен за доллар, что на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 14 июля установлен на таком уровне: 27,0883 гривен за 1 доллар (+0,1378 грн). При этом курс доллара на 13 июля составляет 26,9505 гривен за 1 доллар.