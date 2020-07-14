Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

Курс долара 14 липня на відкритті міжбанку 27,18 - 27,20 грн/долларКурс долара на міжбанку за станом на 10:30 14 липня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 8 копійок до 27,20 гривень за долар, курс купівлі до 27,18 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 30,82 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,1850 - 27,2050 грн/долар, євро 30,8060 - 30,8287 грн/євро, російський рубль 0,3819 - 0,3824 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,1850 27,2050 EUR/UAH 30,8060 30,8287 RUB/UAH 0,3819 0,3824

Відзначимо, 13 липня торги по долару закрилися в діапазоні 27,1000 - 27,1200 грн/долар, євро 30,7693 - 30,7920 грн/євро, російський рубль 0,3831 - 0,3837 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 14 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,08 гривень за долар, що на 13 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, НБУ протягом тижня 6 -10 липня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 92 млн доларів і не проводив інтервенції з продажу валюти.

Курс минулого тижня опустився нижче 27 гривень за долар. Стабілізація курсу минулого тижня відбулася за різким ростом, який спостерігався на початку липня у зв'язку з відставкою голови НБУ Якова Смолія.