Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 25 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 26,73 гривен за доллар, курс в покупке до 26,71 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 30,04 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,7100 - 26,7300 грн/доллар, евро 30,0220 - 30,0445 грн/евро, российский рубль 0,3845 - 0,3850 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,7100 26,7300 EUR/UAH 30,0220 30,0445 RUB/UAH 0,3845 0,3850

Отметим, торги по доллару на межбанке 24 июня 2020 года закрылись в диапазоне 26,6800 - 26,7100 грн/доллар, евро 30,0557 - 30,0914 грн/евро, российский рубль 0,3859 - 0,3869 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,65 гривен за доллар, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что экономика Украины пока что не прошла дно кризиса.

Отметим, МВФ ухудшил прогноз падения мировой экономики в 2020 году до 4,9%.