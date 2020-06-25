ru
ua

Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

Новини » Економіка   

Долар подорожчав на 2 копійки

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 25 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 26,73 гривень за долар, курс купівлі до 26,71 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 30,04 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,7100 - 26,7300 грн/долар, євро 30,0220 - 30,0445 грн/євро, російський рубль 0,3845 - 0,3850 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,7100

26,7300

EUR/UAH

30,0220

30,0445

RUB/UAH

0,3845

0,3850

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 24 червня 2020 року закрилися в діапазоні 26,6800 - 26,7100 грн/долар, євро 30,0557 - 30,0914 грн/євро, російський рубль 0,3859 - 0,3869 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 25 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,65 гривень за долар, що на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що економіка України поки що не пройшла дно кризи.

Зазначимо, МВФ погіршив прогноз падіння світової економіки в 2020 році до 4,9%.

Автор: Олександр Білоус

► Клієнти "Волиньгаз Збуту" на 70% частіше почали використовувати чат-бот у Viber ► Іспанія відкриває кордони для туристів. України нема у списку
Читати всі новини