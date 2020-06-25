Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

Долар подорожчав на 2 копійки
Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 25 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 26,73 гривень за долар, курс купівлі до 26,71 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 30,04 гривень за євро.
Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,7100 - 26,7300 грн/долар, євро 30,0220 - 30,0445 грн/євро, російський рубль 0,3845 - 0,3850 грн/рубль.
|
Валюта
|
Bid
|
Offer
|
USD/UAH
|
26,7100
|
26,7300
|
EUR/UAH
|
30,0220
|
30,0445
|
RUB/UAH
|
0,3845
|
0,3850
Зазначимо, торги по долару на міжбанку 24 червня 2020 року закрилися в діапазоні 26,6800 - 26,7100 грн/долар, євро 30,0557 - 30,0914 грн/євро, російський рубль 0,3859 - 0,3869 грн/рубль.
Національний банк України (НБУ) на 25 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,65 гривень за долар, що на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Нагадаємо, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що економіка України поки що не пройшла дно кризи.
Зазначимо, МВФ погіршив прогноз падіння світової економіки в 2020 році до 4,9%.
Автор: Олександр Білоус