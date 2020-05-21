Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 21 мая 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 10 копеек до 26,79 гривен за доллар, курс в покупке до 26,76 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 29,37 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,7600 - 26,7900 грн/доллар, евро 29,3423 - 29,3752 грн/евро, российский рубль 0,3773 - 0,3779 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,7600 26,7900 EUR/UAH 29,3423 29,3752 RUB/UAH 0,3773 0,3779

Напомним, 20 мая 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,6700 - 26,6950 грн/доллар, евро 29,2889 - 29,3137 грн/евро, российский рубль 0,3732 - 0,3737 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,58 гривен за доллар. Курс на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 21 мая установлен на таком уровне: 26,5854 гривен за 1 доллар (+0,0695 грн). При этом курс доллара на 20 мая составляет 26,5159 гривен за 1 доллар.

Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 19 мая 2020 года привлекло в государственный бюджет 21,202 млрд грн.

Отметим, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что программа Национального банка Украины (НБУ) по долгосрочному рефинансированию банков направлена на покрытие дефицита госбюджета.