Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 21 травня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 10 копійок до 26,79 гривень за долар, курс купівлі до 26,76 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 29,37 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,7600 - 26,7900 грн/долар, євро 29,3423 - 29,3752 грн/євро, російський рубль 0,3773 - 0,3779 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,7600 26,7900 EUR/UAH 29,3423 29,3752 RUB/UAH 0,3773 0,3779

Нагадаємо, 20 травня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,6700 - 26,6950 грн/долар, євро 29,2889 - 29,3137 грн/євро, російський рубль 0,3732 - 0,3737 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 21 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,58 гривень за долар. Курс на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 травня встановлено на такому рівні: 26,5854 гривень за 1 долар (+0,0695 грн). При цьому курс долара на 20 травня становить 26,5159 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 19 травня 2020 року залучило до державного бюджету 21,202 млрд грн.

Зазначимо, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що програма Національного банку України (НБУ) за довгостроковим рефінансування банків направлена на покриття дефіциту держбюджету.