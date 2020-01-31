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НБУ увеличил продажу валюты на межбанке

Новости » Экономика     31.01.2020 - 16:29
НБУ увеличил продажу валюты на межбанке
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

За неделю центробанк продал для поддержания курса боле 140 млн долларов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 27-31 января 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 143,50 млн долларов. Об этом сообщается на сайте НБУ.

При этом центробанк в течение недели не проводил интервенций по покупке валюты.

По данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 348,00 млн долларов и продал на 250 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 98,00 млн долларов.

Отметим, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что колебания на валютном рынке Украины свидетельствуют о том, что в стране действительно гибкий плавающий обменный курс. По его словам, в начале года импорт в Украину превышает экспорт. Кроме того, некоторые компании выводили дивиденды и покупали валюту.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 20-24 января 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 50 млн долларов. Кроме того, НБУ продал на межбанке валюты на 76,50 млн долларов. Таким образом, за неделю чистая продажа составила 26,50 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ в 2019 году купил на межбанке валюты на 8462,60 млн долларов и продал на 529,23 млн долларов. Таким образом, за 2019 год чистая покупка валюты Нацбанком составила 7933,38 млн долларов.

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