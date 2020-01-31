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Курс доллара поднялся выше 25 гривен

Новости » Финансы     31.01.2020 - 13:00
Курс доллара поднялся выше 25 гривен
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал еще на несколько копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 31 января 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 25,08 гривен за доллар, курс евро вырос на 4 копейки до 27,65 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,85 (24,82 - 30 января), продажи - 25,08 (25,05 - 30 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,28 (27,17 - 30 января), продажи - 27,65 (27,61 - 30 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,65 (3,66 - 30 января), продажи 3,98 (3,99 - 30 января) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,90-25,10 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Курс доллара поднялся выше 25 гривен

Межбанк

Напомним, 31 января межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 8 копеек до 24,98 гривен за доллар, курс в покупке до 24,95 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 27,54 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 31 января справочный курс на уровне 25,01 грн/доллар, повысив его по сравнению с 30 января (24,94 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Напомним, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что колебания на валютном рынке Украины свидетельствуют о том, что в стране действительно гибкий плавающий обменный курс. По его словам, в начале года импорт в Украину превышает экспорт. Кроме того, некоторые компании выводили дивиденды и покупали валюту.

Как свидетельствуют прогнозы опрошенных РБК-Украина аналитиков, среднегодовой обменный курс гривны к доллару по итогам 2020 года будет зафиксирован на уровне 25,4 грн/доллар.

НБУ на 31 января повысил официальный курс доллара Курс доллара прекратил рост на межбанке
Темы: Курс доллара
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