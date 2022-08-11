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Мейвезер задумал приобрести два спортивных клуба

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США, Четверг 11 августа 2022 14:27
Мейвезер задумал приобрести два спортивных клуба Фото: Флойд Мейвезер с отцом (twitter.com/MayweatherPromo)
Автор: Антон Федорцив

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер заинтересован в приобретении клубов Национальной баскетбольной ассоциации и Национальной футбольной лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hoops Hype.

Непожденный боксер-профессионал после ухода с ринга решил заняться спортивным менеджментом. Он стремится приобрести минимум две спортивные команды.

Инсайдер Брендон Робинсон анонсировал намерения Мейвезера-младшего контролировать по клубу в НБА и НФЛ. Предварительные переговоры о покупке баскетбольного клуба сам экс-боксер подтвердил ранее. Названия команд, попавших в поле зрения мультимиллионера, неизвестны.

После завершения активных выступлений в 2017 году Мейвезер часто появляется в выставочных поединках, например с бойцом UFC Конором Макгрегором. Недавно стороны серьезно продвинулись в переговорах о реванше.

В начале августа 7-кратный чемпион Формулы-1 Хэмилтон стал совладельцем клуба НФЛ "Денвер Бронкос". Покупка футбольной команды обошлась инвесторам ориентировочно в 4,65 млрд долларов. Доля британского пилота на данный момент остается тайной.

К слову, ранее сделали подборку ключевых событий перед боем-реваншем между Усиком и Джошуа.

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Флойд Майвезер НБА Бокс Баскетбол
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