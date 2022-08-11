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Мейвезер задумав придбати два спортивні клуби

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США, Четвер 11 серпня 2022 14:27
Мейвезер задумав придбати два спортивні клуби Фото: Флойд Мейвезер із батьком (twitter.com/MayweatherPromo)
Автор: Антон Федорців

Колишній чемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер зацікавлений у придбанні клубів Національної баскетбольної асоціації та Національної футбольної ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hoops Hype.

Непереможний боксер-професіонал після відходу з рингу вирішив зайнятися спортивним менеджментом. Він прагне придбати мінімум дві спортивні команди.

Інсайдер Брендон Робінсон анонсував наміри Мейвезера-молодшого контролювати по клубу в НБА та НФЛ. Попередні перемовини про купівлю баскетбольного клубу сам екс-боксер підтвердив раніше. Назви команд, що потрапили в поле зору мультимільйонера, невідомі.

Після завершення активних виступів у 2017 році Мейвезер часто з'являється у виставкових поєдинках, наприклад, із бійцем UFC Конором Макгрегором. Нещодавно сторони серйозно просунулися в перемовинах про реванш.

На початку серпня 7-разовий чемпіон Формули-1 Хемілтон став співвласником клубу НФЛ "Денвер Бронкос". Придбання футбольної команди коштувало інвесторам орієнтовно 4,65 млрд доларів. Частка британського пілота наразі залишається таємницею.

До слова, напередодні зробили підбірку ключових подій перед боєм-реваншем між Усиком і Джошуа.

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Флойд Майвезер НБА Бокс Баскетбол
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