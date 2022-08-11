Мейвезер задумав придбати два спортивні клуби

Колишній чемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер зацікавлений у придбанні клубів Національної баскетбольної асоціації та Національної футбольної ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hoops Hype .

Непереможний боксер-професіонал після відходу з рингу вирішив зайнятися спортивним менеджментом. Він прагне придбати мінімум дві спортивні команди.

Інсайдер Брендон Робінсон анонсував наміри Мейвезера-молодшого контролювати по клубу в НБА та НФЛ. Попередні перемовини про купівлю баскетбольного клубу сам екс-боксер підтвердив раніше. Назви команд, що потрапили в поле зору мультимільйонера, невідомі.

Після завершення активних виступів у 2017 році Мейвезер часто з'являється у виставкових поєдинках, наприклад, із бійцем UFC Конором Макгрегором. Нещодавно сторони серйозно просунулися в перемовинах про реванш.

На початку серпня 7-разовий чемпіон Формули-1 Хемілтон став співвласником клубу НФЛ "Денвер Бронкос". Придбання футбольної команди коштувало інвесторам орієнтовно 4,65 млрд доларів. Частка британського пілота наразі залишається таємницею.