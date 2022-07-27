Реванш Мейвезер – Макгрегор приобрел реальные очертания, – СМИ

На финишной прямой оказались переговоры о бое-реванше между экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером и бывшим обладателем поясов UFC Конором Макгрегором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun .

Спортивные легенды фактически договорились о повторном бое. В поединке на кону будет стоять профессиональный рекорд непобежденного американского боксера.

"Конор согласится на бой только тогда, когда Флойд поставит на кон свой профессиональный рекорд. Предстоящий поединок будет официальным, а не выставочным. Он состоится в весовой категории до 70,3 кг", – заявил информированный источник.

Мейвезер убежден, что в последний раз в карьере выйдет в ринг. Американец убежден, что вскоре в боксе наступит эра Джервонты Дэвиса, поэтому стремится организовать самый кассовый вечер в истории спорта.

Личные условия контракта на бой Макгрегор и Мейвезер якобы полностью согласовали. Последней спорной темой переговоров остается количество раундов. Менеджеры ирландского бойца склоняются к 10-раундовому поединку.

В августе 2017-го Мейвезер и Макгрегор сражались по правилам бокса в полусреднем весе. На кону стоял специальный пояс WBC Money Bell. Победу одержал американский боксер. Бой завершился в 10-м раунде техническим нокаутом.