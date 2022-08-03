Хэмилтон стал совладельцем 3-кратных победителей Супербоула
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон решил инвестировать в заокеанский спорт, приобретя долю команды Национальной футбольной лиги "Денвер Бронкос".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
Пилот "Мерседеса" присоединился к крупнейшему соглашению в истории спорта Северной Америки. 37-летний гонщик стал совладельцем "Бронкос" вместе с наследником ритейл-империи Walmart Робом Уолтоном.
"Мы рады приветствовать Хэмилтона в нашей группе владельцев. Он настоящий чемпион, знающий, что такое быть лидером команды-победителя", – заявил миллиардер.
Отдав должное достижениям британского пилота в Формуле-1, Уолтон отметил несгибаемый дух и высокие стандарты Хэмилтона, ставшие достоянием и для новых боссов, и для всего "Денвер Бронкос".
Покупка команды НФЛ обошлась инвесторам ориентировочно в 4,65 млрд долларов. Доля 7-кратного чемпиона мира в "Бронкос" пока остается неизвестной. Ранее команда принадлежала Пэту Боулену, а после его смерти в 2019 году перешла под опеку Pat Bowlen Trust.
"Денвер Бронкос" основаны в 1960 году. В Национальной футбольной лиге колорадцы выступают с момента объединения с Американской футбольной лигой в 1970-м. С тех пор "Бронкос" трижды триумфовали в Супербоуле (1997, 1998, 2016).
“We're delighted to welcome Seven-Time Formula One World Champion Sir @LewisHamilton to our ownership group. He is a champion competitor who knows what it takes to lead a winning team.”— Denver Broncos (@Broncos) August 2, 2022
Statement from Rob Walton on behalf of the Walton-Penner Family Ownership Group: pic.twitter.com/kl2z04lKyk
К слову, пилот "Ред Булла" Ферстаппен победил на Гран-при Венгрии после старта 10-м.
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