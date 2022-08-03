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Хэмилтон стал совладельцем 3-кратных победителей Супербоула

Новина українською →
США, Среда 03 августа 2022 15:55
Хэмилтон стал совладельцем 3-кратных победителей Супербоула Фото: Льюис Хэмилтон запланировал переезд в США? (twitter.com/MercedesAMGF1)
Автор: Антон Федорцив

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон решил инвестировать в заокеанский спорт, приобретя долю команды Национальной футбольной лиги "Денвер Бронкос".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Пилот "Мерседеса" присоединился к крупнейшему соглашению в истории спорта Северной Америки. 37-летний гонщик стал совладельцем "Бронкос" вместе с наследником ритейл-империи Walmart Робом Уолтоном.

"Мы рады приветствовать Хэмилтона в нашей группе владельцев. Он настоящий чемпион, знающий, что такое быть лидером команды-победителя", – заявил миллиардер.

Отдав должное достижениям британского пилота в Формуле-1, Уолтон отметил несгибаемый дух и высокие стандарты Хэмилтона, ставшие достоянием и для новых боссов, и для всего "Денвер Бронкос".

Покупка команды НФЛ обошлась инвесторам ориентировочно в 4,65 млрд долларов. Доля 7-кратного чемпиона мира в "Бронкос" пока остается неизвестной. Ранее команда принадлежала Пэту Боулену, а после его смерти в 2019 году перешла под опеку Pat Bowlen Trust.

"Денвер Бронкос" основаны в 1960 году. В Национальной футбольной лиге колорадцы выступают с момента объединения с Американской футбольной лигой в 1970-м. С тех пор "Бронкос" трижды триумфовали в Супербоуле (1997, 1998, 2016).

К слову, пилот "Ред Булла" Ферстаппен победил на Гран-при Венгрии после старта 10-м.

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